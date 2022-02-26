Понад сто одиниць техніки та сотні вбитих окупантів! Як відбивають атаку на Харківщині

У місті фіксують пошкодження газопроводів, електромереж, водопроводів та іншої критично важливої інфраструктури

Під Харковом були випадки прориву оборони / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора окупаційні війська продовжували бойові дії у напрямку Дергачів, Циркунів та Чугуївського напрямку (Харківська область). Були спроби прорвати оборону із боку Високого. Але ворог зазнав дуже великих втрат. Понад сто одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Учора були випадки прориву оборони. Кілька ворожих танків зайшли у місто, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами. Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були спроби знищити військові об'єкти у центрі міста. Є постраждалі.

"Ми фіксуємо випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоб у найкоротший термін усунути пошкодження", – пише Синєгубов.

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І додав, що виходити з укриттів небезпечно, оскільки очікують масивний обстріл позицій щодо ворожої артилерії та літаків.

Після обстрілу під Харковом спалахнула нафтобаза

Внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) на індустріальному проспекті.

Про це кореспондентові "Сегодня" розповів керівник сектору роботи зі ЗМІ Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

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"Горять залишки нафтопродуктів у межах обвалення резервуару. Інтенсивність полум'я значно зменшилася і не поширюється", – сказав Василенко.

За його словами, рятувальники запобігли поширенню полум'я. До найближчих будівель щонайменше 500 метрів.

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