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Буде і пам'ятник, і проспект: влада Харкова боронить Жукова

10 травня, 19:26

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Також Терехов стверджує, що в місті будуть завжди відзначати День перемоги саме 9 травня

Проспект у Харкові продовжить носити ім'я радянського маршала Георгія Жукова, про це заявив в. о. мера Харкова Ігор Терехов.

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"Я хочу, щоб всі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити ім'я великого маршала перемоги і харків'яни будуть відзначати це святе свято саме 9 травня", зазначив Терехов, виступаючи напередодні перед жителями.

Баталії навколо назви проспекту в Харкові тривають не перший рік. Харківська міська рада в лютому знову проголосувала за присвоєння імені Георгія Жукова проспекту, який після декомунізації носив ім'я Петра Григоренка.

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Раніше у вересні 2019 року Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення перейменувати проспект Петра Григоренка на проспект Жукова.

Потім в листопаді 2019 року Апеляційний адміністративний суд розглянув апеляцію Харківської міської ради на рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним рішення повернути проспекту Петра Григоренка ім'я радянського маршала Георгія Жукова.

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