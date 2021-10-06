Буде локдаун? Влада Харкова закликає дотримуватися карантину

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Влада Харкова вже попередила місцевих жителів про можливе посилення карантину в місті через погіршення епідеміологічної ситуації.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Під загрозою закриття транспорту і підприємств
"Як би нам не хотілося, пандемія COVID-19 не відступає. На жаль, в останні тижні ми фіксуємо ускладнення епідеміологічної обстановки, внаслідок чого Харків може перейти в зону з більш серйозними карантинними обмеженнями. Однак всі ми розуміємо, що таке локдаун і якими можуть бути його наслідки", – зазначив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
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Він зазначив, щоб уникнути зупинки роботи громадського транспорту та закриття підприємств, місцевим жителям необхідно з відповідальністю поставитися до встановлених на сьогодні в місті карантинних обмежень.
"Пам'ятайте, що неухильне дотримання масочного режиму і соціальної дистанції – єдиний спосіб захистити себе і своїх близьких від COVID-19", – додав Терехов.
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11 областей в Україні відповідають "помаранчевій зоні". Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої зоні":
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавіруса "Дельта" активно поширюється по території України.
Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.