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Буде локдаун? Влада Харкова закликає дотримуватися карантину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 14:43
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У місті можуть зупинити роботу громадського транспорту і закрити підприємства
МОЗ оновив карантинні зони
МОЗ оновив карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Влада Харкова вже попередила місцевих жителів про можливе посилення карантину в місті через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Під загрозою закриття транспорту і підприємств

"Як би нам не хотілося, пандемія COVID-19 не відступає. На жаль, в останні тижні ми фіксуємо ускладнення епідеміологічної обстановки, внаслідок чого Харків може перейти в зону з більш серйозними карантинними обмеженнями. Однак всі ми розуміємо, що таке локдаун і якими можуть бути його наслідки", – зазначив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

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Він зазначив, щоб уникнути зупинки роботи громадського транспорту та закриття підприємств, місцевим жителям необхідно з відповідальністю поставитися до встановлених на сьогодні в місті карантинних обмежень.

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"Пам'ятайте, що неухильне дотримання масочного режиму і соціальної дистанції – єдиний спосіб захистити себе і своїх близьких від COVID-19", – додав Терехов.

МОЗ оновив карантинні зони

11 областей в Україні відповідають "помаранчевій зоні". Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої зоні":

  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавіруса "Дельта" активно поширюється по території України.

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Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.

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