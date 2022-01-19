"Бухим менше їздити треба": Харківський звернувся до родичів загиблого у ДТП (відео)

На засіданні 19 січня суд має розглянути питання про тримання під вартою Миколи Харківського

16-річний Микола Харківський звернувся до Анастасії Бондаренко, дочки загиблого у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Винуватець смертельної ДТП у Харкові 16-річний Микола Харківський висловився про загиблого Ігоря Носова.

Відбувалося це у перерві засідання суду, передає Суспільне.

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6 жовтня 2021 року на автомобілі Infiniti підліток зіткнувся з Chevrolet. Внаслідок ДТП загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов.

У середу, 19 січня, до Червонозаводського суду Харкова доправили неповнолітнього Миколу Харківського. У суді розглянуть питання продовження його арешту на два місяці.

У перерві судового засідання дочка загиблого у ДТП на просп. Гагаріна Анастасія Бондаренко поговорила з підлітком.

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Розмова з донькою загиблого

"Навіщо ти мені посміхаєшся? Ти мене на побачення хочеш запросити? Сподобалася?" – запитала донька загиблого у ДТП Ігоря Носова.

На це Микола відповів: "Ні, дякую".

Адвокатка Харківського Інна Данилова втрутилася у розмову: "Він вас ображає чимось, принижує? Висловлює якийсь негатив?"

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Анастасія Бондаренко відповіла: "Він посміхається".

"Він усміхається, і вам це не подобається?" – запитала адвокатка.

"А вам би це сподобалося, якби ви опинилися на моєму місці?" – відповіла Анастасія Бондаренко.

"А ви опинилися на моєму місці сьогодні на самому початку судового засідання, коли мені висловлювали купу гидоти в залі суду?" – продовжила адвокатка.

Вона додала, що захищає свого підзахисного і він нічого не зробив.

"Він уже все зробив", – сказала Анастасія Бондаренко.

У розмову втрутився Микола Харківський.

"Бухим менше їздити треба", – сказав підліток дочці загиблого.

Загиблий водій був п'яний за кермом?

Адвокатка підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 16-річного Миколи Харківського Інна Данилова заявила, що загиблий водій був п'яний. За її словами, це і стало однією з причин його смерті.

Юристка стверджує, що лише наприкінці грудня отримала для ознайомлення матеріали справи. Вони містили результати судово-медичної експертизи за фактом смерті Ігоря Носова.

У документі було зазначено дві причини летального результату:

тілесні ушкодження, отримані внаслідок ДТП,

алкогольна інтоксикація.

За словами Інни Данилової, у крові чоловіка містилося 3,65 проміле алкоголю.

Адвокатка виправдовує підлітка. Спілкуючись із журналістами, вона заявила, що Микола Харківський лише зробив "дурну помилку".

"Адже в цей же час доросла людина сіла за кермо в такому стані, адже це майже 4 проміле – смертельна доза. Звісно, загибель людини – це страшна трагедія. Але в цьому випадку якби Микола не врізався в нього, він би просто не доїхав", – розповіла адвокатка.

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