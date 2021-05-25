Чотири роки боротьби. Харківська область скасувала регіональний статус російської мови

Харківський окружний адміністративний суд скасував статус російської мови як регіональної в Харкові.

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Про це йдеться в рішенні, яке опубліковано в Єдиному реєстрі державних судових рішень.

"Визнати протиправним і недійсним з 28.02.2018 рішення Харківської міської ради "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики в місті Харкові" №788/12 від 20.08.2012", – йдеться в рішенні.

Львівський активіст Святослав Літинський в Facebook зазначив, що судовий процес тривав майже чотири роки. Активіст звертався до Харківської міської ради, прокуратурм з проханням позбавити російську мову статусу регіональної, проте його тривалий час ігнорували.

"Чотири роки судів, три судових провадження і це сталося! У місті Харкові скасовано регіональну мову. Відтепер всі посилання на рішення міської ради про введення регіональної мови є нікчемними", – написав Літинський.

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Раніше ми повідомляли, що мовний омбудсмен звернувся до генпрокурора через російську та інші регіональні мови.

Також нагадаємо, Запорізька область скасувала регіональний статус російської мови.