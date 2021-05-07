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НП з водогоном у Харкові. На вулиці ціла річка, у завал провалилася частина будинку (фото, відео)

7 травня, 12:55

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Аварія в Харкові – на місці утворився завал, туди провалилася частина будинку. Подробиці масштабної НП

У Харкові на Орловському провулку сталася НП: прорвало трубу водогону. Потік води підтопив приватні ділянки, пошкоджена огорожа одного з будинків. Є небезпека зсуву.

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Про це повідомляє "Веха Харків".

У результаті прориву на вулиці утворилася річка. Вода повалила кам'яний паркан. На місці аварії утворився завал, у який провалилася частина домоволодіння.

У цьому районі проходить відкритий газопровід. Газовики кажуть, що його теж зачепило. Там уже зібралися представники міської влади, Шевченківського району і всіх комунальних служб.

Відео: Харків Life
Відео: Харків Life
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В.о. мера Ігор Терехов заявив, що компенсувати збитки місцевим жителям не будуть, хоча люди мають намір судитися з водоканалом.

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За словами Терехова, аварію локалізують протягом доби. Водовозки підвезуть воду тим, кому відключили.

Самі ж місцеві жителі розповідають, що в цьому районі постійно стаються аварії з водою.

Відео: Веха Харків
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Нагадаємо, у Подільському районі Києва знову затопило цілу вулицю.

Крім того, на Харківщині майже 70 000 абонентів залишилися без води через аварію на водогоні.

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