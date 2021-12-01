Справа проти батьків 16-річного харківського мажора: з'явилися нові деталі

Правоохоронці продовжують досудове розслідування стосовно батьків 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Наразі слідчі встановлюють факт допуску підлітка батьками до керування автомобілем.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає Depo.Харків.
Нові подробиці
Як розповів Фільчаков, зараз проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.
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Крім того, слідчі вивчають питання виховання батьками сина, його оточення, навчання, кола друзів, причини та умови раніше вчинених правопорушень.
Правоохоронці вже опитали 16 осіб.
"Оперативними підрозділами встановлюються додаткові свідки злочину, досліджується інформація про особу неповнолітнього", – підкреслив Фільчаков.
Він додав, що батькам 16-річного мажора поки що не повідомлено про підозру щодо того, що дозволили підлітку сісти за кермо.
"Щодо передачі права керування автомобілем особі, яка не має права на керування транспортним засобом, судова практика у зазначеній категорії справ відсутня", – сказав Фільчаков.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.