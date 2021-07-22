Діти спали в аеропорту на залізних кріслах. Літак з Батумі до Харкова не вилітає 15 годин

Пасажири чекають відправки в аеропорту Батумі. Фото: колаж "Сьогодні"
Літак компанії SkyUp Airlines, який вчора мав вилетіти з аеропорту Батумі (Грузія) в Харків затримується на більш, ніж 15 годин. Після посадки пасажири годину чекали відправки в літаку, але їх повернули назад в термінал.
Як повідомляє Суспільне, рейс до Харкова повинен був відбутися ввечері о 21:05, але посадку перенесли.
"Увечері ми пройшли контроль, співробітники аеропорту підійшли до стійки для того, щоб здійснити посадку, люди стали в чергу, але співробітники пішли. На сайті Харківського аеропорту ми побачили, що наш рейс прилітає на годину пізніше, з цього ми зрозуміли, що наш рейс затримується", – розповіла пасажирка рейсу Олександра Буракова.
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За її словами, близько години ночі людям видали нові посадочні талони і повідомили про несправність літака.
"Співробітниця аеропорту повідомила, що за нами прилетить новий борт з Києва, що той літак повинен бути новітнім в компанії. Вона запевнила, що літак вилетить близько шостої години ранку", – говорить харків'янка.
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Однак, інший літак за пасажирами не прилетів, до Харкова вони будуть летіти тим, яким повинні були летіти ще вчора. Вона додала, що серед пасажирів багато дітей з мамами, які спали в аеропорту на залізних кріслах.
Після посадки пасажири годину чекали відправки в літаку, але о 11:15 їх повернули назад в термінал аеропорту Батумі.
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Нагадаємо, що експерти назвали три ключові проблеми, які слід враховувати пасажирам перед виїздом в аеропорт "Бориспіль". Вони посилилися з настанням літнього сезону і збільшенням кількості рейсів.