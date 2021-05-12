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Дезінфекція по-харківськи. "Швидку" помили водою з калюжі (відео)

12 травня, 20:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Очевидці зняли, як медики швидкої допомоги "миють" носилки для пацієнтів водою з калюжі

У Харкові члени бригади швидкої допомоги вирішили зекономити час на мийці робочого авто і носилок для пацієнтів. Вони брали воду прямо з калюжі, яка була поруч.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Харків Life".

Зазначається, що такий новий спосіб "дезінфекції" придумали в міській лікарні №2.

"Дезінфекція "швидкої" просто топ за свої гроші. Друга лікарня", – написали під відео.

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На записі видно, як один з медиків мочить швабру в калюжі, а потім "миє" нею носилки. Свої дії він повторює кілька разів.

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Нагадаємо, раніше в Рівному зіткнулися легковий автомобіль і карета швидкої допомоги, яка везла пацієнта, інфікованого коронавірусом, у лікарню.

Також ми писали, як у Харківській області напали на медиків швидкої допомоги.

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