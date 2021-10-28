Дістаємо парасольки! Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня (карта)

У четвер, 28 жовтня, у Харкові прогнозують вологу погоду. Очікується мінлива хмарність.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, температура у Харкові протягом дня коливатиметься від +10 до +12 градусів. Очікується слабкий дощ. Вітер — західний, 5-10 м/с.
Далі по темі
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні мінятиметься клімат.