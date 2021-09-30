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Душив, бив палицею і пляшкою з водою: на Харківщині поліцейський катував підозрюваного

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 19:25
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Правоохоронець хотів швидше розкрити справу і бив підозрюваного, щоб отримати від нього зізнання у злочині
Коп катував чоловіка заради зізнання у вбивстві
Коп катував чоловіка заради зізнання у вбивстві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області підполковник поліції тортурами вибивав зізнання з підозрюваного. Він бив його дерев'яною палицею по спині, душив подушкою, після чого наносив удари пляшкою з водою.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

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Як з'ясували слідчі, у листопаді 2019 року невідомі вбили чоловіка. На місце приїхав заступник начальника одного з відділів Чугуївського районного управління поліції разом з іншими копами.

Свідки розповіли йому, що вбитий дружив з місцевим жителем. Щоб швидше розкрити вбивство, підполковник вирішив вибити з нього зізнання. Увечері того ж дня він з іншими правоохоронцями приїхали до підозрюваного, але той уже спав.

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"Поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Після цього правоохоронці надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою", – заявили в прокуратурі.

Таким чином від фігуранта отримали свідчення і затримали його в процесуальному порядку.

Сьогодні, 30 вересня, копу повідомили про підозру в тортурах підозрюваного. Йому скоро виберуть запобіжний захід і усунуть з посади. Також встановлюють інших учасників злочину.

Кількість катувань в Україні

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Начальник департаменту ОГП з протидії тортурам та інших порушень з боку правоохоронців Юрій Бєлоусов стверджує, що кількість випадків тортур в райвідділах поліції зменшилася.

"Водночас ми спостерігаємо певне зниження кількості таких випадків. Правоохоронці у всякому разі почали розуміти, що такі дії не залишаться безкарними. Тому я спостерігаю незначне, але зменшення", – сказав він.

За весь минулий рік було зареєстровано близько 2 200 таких кримінальних проваджень, за п'ять місяців поточного – 700.

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