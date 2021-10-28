"Їхали десь під 160-200": з'явилося відео з Infiniti за хвилини до смертельної ДТП у Харкові (відео)

З'явився відеозапис із салону "Інфініті" за лічені хвилини до ДТП у Харкові. 16-річний мажор хвалиться швидкістю їзди та ігнорує червоний сигнал світлофора.
Відео опублікували місцеві канали в Telegram.
Запис удалося отримати активістам з телефонів пасажирів злощасного авто. На опублікованих кадрах чути, як каже Микола Харківський.
"Ми їхали десь під 160-200", – каже він.
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
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