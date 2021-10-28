"Їхали десь під 160-200": з'явилося відео з Infiniti за хвилини до смертельної ДТП у Харкові (відео)

Водій хвалився величезною швидкістю під схвальну реакцію пасажирів

З'явився відеозапис із салону "Інфініті" за лічені хвилини до ДТП у Харкові. 16-річний мажор хвалиться швидкістю їзди та ігнорує червоний сигнал світлофора.

Відео опублікували місцеві канали в Telegram.

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Запис удалося отримати активістам з телефонів пасажирів злощасного авто. На опублікованих кадрах чути, як каже Микола Харківський.

"Ми їхали десь під 160-200", – каже він.

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Що відомо про ДТП?

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