Ще одна мажорна ДТП? У Харкові дівчина на Infiniti збила на смерть пішохода (відео)

У Харкові сьогодні, 28 жовтня, сталася смертельна ДТП. Дівчина на Infiniti на смерть збила пішохода.
Про це повідомляють свідки у Telegram-каналі ТРУХУ Харків.
Подробиці
Аварія сталася увечері. Попередньо, жінку від удару відкинуло на іншу машину. Вона непритомна лежала на землі. Медики вже констатували смерть потерпілої.
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