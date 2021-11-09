Є що приховувати? Микола Харківський в черговий раз відмовився здавати кров для експертизи

16-річний Микола Харківський, якого підозрюють у смертельному ДТП у Харкові, відмовився здавати кров для експертизи.
Про це у Facebook повідомив представник родини загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк.
Відмовився попри рішення суду
"Сьогодні Микола Харківський знову відмовився від здачі крові. Тепер вже після рішення суду, яке його до цього зобов'язувало. Одразу варто пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові", — написав Ігор Черняк.
Примусове взяття крові
Як повідомлялося раніше, поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП в Харкові Миколи Харківського. Суд задовольнив це прохання.
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"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість з яких уже призначені", — заявив адвокат, який представляє інтереси сім'ї загиблого чоловіка Масі Найєм.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток, на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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