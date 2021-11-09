Є що приховувати? Микола Харківський в черговий раз відмовився здавати кров для експертизи

Раніше суд дозволив примусово взяти у хлопця кров

Микола Харківський вже не перший раз відмовляється здавати аналіз крові/Колаж: Сьогодні

16-річний Микола Харківський, якого підозрюють у смертельному ДТП у Харкові, відмовився здавати кров для експертизи.

Про це у Facebook повідомив представник родини загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк.

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Відмовився попри рішення суду

"Сьогодні Микола Харківський знову відмовився від здачі крові. Тепер вже після рішення суду, яке його до цього зобов'язувало. Одразу варто пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові", — написав Ігор Черняк.

Примусове взяття крові

Як повідомлялося раніше, поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП в Харкові Миколи Харківського. Суд задовольнив це прохання.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість з яких уже призначені", — заявив адвокат, який представляє інтереси сім'ї загиблого чоловіка Масі Найєм.

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