Фонд Ахметова допоміг повернути слух маленькій Каріні з Харкова

Проєкт "Тепер я чую" 14 років допомагає українським дітям із вадами слуху

Донька та онука Елеонори Збукер з Харкова мають тяжкі порушення слуху, тож усе спілкування зі світом відбувається через цю сильну духом жінку. Допомогти дочцІ вже неможливо. Чи вдасться подарувати повноцінне життя маленькій онуці?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Покідіна.

Прогулянка з маленькою Каріною – найбільша радість для бабусі. Вона хотіла б бути поруч із онукою частіше, але робота не дозволяє: приїжджає додому пізно увечері, рано йде, тому залишаються тільки вихідні.

Відео: Сьогодні

На бабусі тримається вся родина: а це донька і онучка. Обидві мають невтішний діагноз – туговухість четвертого ступеню. З 25-річною дочкою Елеонора спілкується тільки жестами, онучка ще маленька, але "так" або "не можна" вона розуміє.

Бабуся не змогла допомогти доньці і тепер понад усе мріє забезпечити повноцінне життя для Каріни. Хоче, щоб онука пішла у звичайний дитсадок, звичайну школу, щоб у дитини було більше можливостей.

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Перший крок до здійснення мрії – встановити маленькій слухові апарати. У цьому ж і перші труднощі. Сучасні пристрої задорогі для сім'ї, яка орендує квартиру і в якій працює тільки бабуся. Тому – вирішили просити допомоги. У Фонді Ріната Ахметова, куди звернулася бабуся Каріни, не відмовили.

Під час встановлення слухових апаратів дівчинка не зронила ані сльозинки! Була здивована, коли вперше почула навколишні звуки.

Сурдопротезистка Вікторія Смирнова пояснює: зниження слуху впливає на психоемоційний і мовний розвиток. Зате з сучасними цифровими апаратами дитина зможе добре чітко чути мову. Та щоб навчитися говорити знадобляться додаткові заняття із сурдопедагогами та логопедами.

"Ви зараз не уявляєте мій стан. Зараз буду плакати… Моя дівчинка почує мій голос вперше в житті… Величезне спасибі Рінату Леонідовичу, в моєму житті це просто неоціненна допомога", – зворушено каже Елеонора Збукер.

Фонд Ріната Ахметова від 2007-го року допомагає дітям із порушеннями слуху. В межах проєкту "Тепер я чую" понад 200 хлопців і дівчаток отримали сучасні пристрої.

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Нагадаємо, раніше розповідалося, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічній Поліні з Донбасу.