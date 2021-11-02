Фото дня. Як виглядав Харків у 80-х роках

Харків у 80-х роках заворожував своїми гарними вулицями, будинками та активною забудовою великих житлових масивів. На той час будувалися готелі "Київський" та "Експрес", а також театр опери та балету.
Докладніше про те, як виглядало місто у 80-х роках – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Як жив Харків у 80-х роках
1980 року з'явився перший харківський житловий хмарочос – 24-поверховий житловий будинок у 602-му мікрорайоні. 1984 року відкрилася друга гілка метрополітену – Салтовська.
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20 вересня 1987 року вперше у Харкові було проведено День міста.
Крім того, у 80-х також було збудовано значну частину третьої лінії – Олексіївської. У 1988 році команда "Металіст" вперше у своїй історії виграла загальносоюзний кубок з футболу.
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