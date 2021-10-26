Фото дня. У поліклініці Харкова помітили величезну чергу на вакцинацію

Сьогодні, 26 жовтня, у Харкові у міській поліклініці № 26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у "живу" чергу.
Про це пише очевидець у Telegram-канал "Ху**вий Харків".
Подробиці
Чоловік записався поліклініку на вакцинацію через медичну інформаційну систему Helsi .
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"У коридорі купа божевільних, які кричать про живу чергу. Людей, які прийшли за записом на якийсь час, медсестра посилає. Розповідають про вчорашню пи***ку. Навіщо я записувався на якийсь час — незрозуміло ", – пише чоловік.
Рекорд смертності від COVID-19
Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 людина більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.
Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.
По всій країні зробили 129063 тести на коронавірус (68569): методом ПЛР – 61027 (34540), ІФА – 18233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49803 (27542).
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