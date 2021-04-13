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Фотофакт. Виконуючий обов'язки мера Терехов помив метро Харкова

13 квітня, 10:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Через "червону зону" карантину Харківський метрополітен посилив заходи з дезінфекції приміщень, ескалаторів і вагонів

Виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов помив стіну на станції метро "Академіка Барабашова". Зробив він це під час готовності метрополітену в Харкові до роботи в "червоній зоні" карантину. На своїй сторінці в Facebook Терехов розмітив фото і зізнався, що мити стіни – це не проста робота.

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"Підтримувати метро і вагони в чистоті – дуже непроста робота. Знаю про це не з чуток – відмив від бруду стіну на станції "Академіка Барабашова", – написав в.о. мера міста.

Нагадаємо, під час жорсткого карантину в метро Харкова посилюються заходи щодо дезінфекції вестибюлів, платформ, ескалаторів, дверей і вагонів. Обробка проводиться спеціальним розчином для збирання та дезінфекції. Спеціальні бригади виходять на пости після години ночі, коли відключені лінії напруги.

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Також повідомлялося, що Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну.

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фото Харків метро метрополітен червона зона Ігор Терехов

Джерело: Сьогодні

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