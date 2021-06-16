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Пара з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, оголосила про розрив. Що відомо

16 червня 2021 18:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Олександр і Вікторія вирішили розлучитися – ланцюг зніматимуть у присутності представника "Книги рекордів України"

Пара з Харкова Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова, яка скувала себе ланцюгом чотири місяці тому, оголосила про розрив.

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Про це повідомив Олександр в своєму Instagram.

"На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші відносини. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди ставитимемося з повагою", – йдеться в "сторіс".

Про розрив пара повідомила в соцмережах. Фото: скріншот

Про розрив пара повідомила в соцмережах. Фото: скріншот

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Трохи пізніше, після того, як їх завалили величезною кількістю питань про те, чи не жарт це, вони записали ще одне повідомлення.

"Багато хто з вас запитують: "Це не жарт?". Ми думаємо, що такими речами жартувати не варто, це не жарт", – йдеться в повідомленні.

Підписники пари спочатку не повірили, що вони розходяться. Фото: скріншот

Підписники пари спочатку не повірили, що вони розходяться. Фото: скріншот

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Заначимо, станом на 16 червня кілька провела на ланцюгу 123 дні. Завтра, 17 червня, ланцюг знімуть в присутності експерта "Книги рекордів України".

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"На даний момент пара оголошує не лише про припинення цього унікального експерименту, а й, на жаль, про припинення своїх стосунків. Ланцюг буде зніматися на тому ж місці, де 4 місяці тому, на День закоханих, пара наважилася на такий рекорд: поблизу скульптури Єднання на Дніпровській набережній у Києві", – написала представниця організації "Книга рекордів України" Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

Також нагадаємо, у травні скуті закохані передумали знімати ланцюга. Експеримент мав тривати 3 місяці, тобто до 14 травня. Але закохані вирішили інакше.

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