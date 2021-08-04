Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Мільйонний хабар. Главі Харківської облради Артуру Товмасяну вручили підозру

4 серпня 2021 16:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чиновник зі своїм заступником вимагали гроші за те, що залишать на посаді главу обласного комунального підприємства

Артур Товмасян став підозрюваним. Колаж "Сьогодні"

Артур Товмасян став підозрюваним. Колаж "Сьогодні"

НАБУ повідомило про підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну в отриманні хабара. "Слуга народу" скликає позачергове засідання фракції в облраді і ініціює позачергове засідання облради.

Реклама

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в Facebook.

Він зазначив, що засідання ініціювали на 16:00 4 серпня.

"На розгляді питання про виключення Товмасяна зі складу фракції "Слуга народу", а також ініціювати позачергову сесію Харківської обласної ради", – написав Семенуха.

У чому підозрюють Товмасяна?

За даними журналіста Юрія Бутусова, НАБУ отримало "докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабарів у керівників державних підприємств Харківської області".

До чиновника прийшли працівники НАБУ. Фото: НАБУ
Реклама

Бутусов уточнив, що чиновник нібито створив злочинне угрупування спільно з главою фракції ОПЗЖ в Харківській облраді Андрієм Малишом.

В тренді
У Тернопільській області бабуся випала з 5-го поверху. Вона повисла на мотузках для білизни – відео
Жінку зняли рятувальники і передали медикам. Колаж "Сьогодні"

"Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони, але це не допомогло "слузі народу" приховати свої контакти", – написав він.

У пресслужбі НАБУ уточнили, що главу Харківської облради підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабара. Чиновник з заступником вимагали гроші за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.

Нагадаємо, заступник голови Харківської облради Андрій Малиш вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 4,7 мільйона гривень.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підозрюваний дружив із загиблою. Усі подробиці вбивства 5-річної дівчинки під Харковом
Підозрюваний дружив із загиблою. Усі подробиці вбивства 5-річної дівчинки під ХарковомХарків
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочиніХарків
"З ними був ще один чоловік" – мама хлопчика, якого підозрюють у вбивстві 6-річної МирославиХарків
Зниклу під Харковом дівчинку знайшли мертвою
Зниклу під Харковом дівчинку знайшли мертвоюХарків
Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: стала відома причина смерті дитини
Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: стала відома причина смерті дитиниХарків
Не повернулася з прогулянки. Під Харковом шукають шестирічну дівчинку (фото)
Не повернулася з прогулянки. Під Харковом шукають шестирічну дівчинку (фото)Харків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти