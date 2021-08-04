Мільйонний хабар. Главі Харківської облради Артуру Товмасяну вручили підозру

Артур Товмасян став підозрюваним. Колаж "Сьогодні"
НАБУ повідомило про підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну в отриманні хабара. "Слуга народу" скликає позачергове засідання фракції в облраді і ініціює позачергове засідання облради.
Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в Facebook.
Він зазначив, що засідання ініціювали на 16:00 4 серпня.
"На розгляді питання про виключення Товмасяна зі складу фракції "Слуга народу", а також ініціювати позачергову сесію Харківської обласної ради", – написав Семенуха.
У чому підозрюють Товмасяна?
За даними журналіста Юрія Бутусова, НАБУ отримало "докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабарів у керівників державних підприємств Харківської області".
Бутусов уточнив, що чиновник нібито створив злочинне угрупування спільно з главою фракції ОПЗЖ в Харківській облраді Андрієм Малишом.
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"Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони, але це не допомогло "слузі народу" приховати свої контакти", – написав він.
У пресслужбі НАБУ уточнили, що главу Харківської облради підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабара. Чиновник з заступником вимагали гроші за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.
Нагадаємо, заступник голови Харківської облради Андрій Малиш вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 4,7 мільйона гривень.
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