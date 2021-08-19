Главу Харківської облради звільнили – хто стане його наступником

У четвер, 19 серпня, в Харкові депутати облради на позачерговому засіданні проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови.
Про це повідомляє місцеве видання РЕДПОСТ.
Облрада звільнила Товмасяна
Виявилося, що сам Товмасян подав заяву про складання повноважень, а засідання облради почалося з розгляду питання про звільнення.
Облрада підтримала звільнення голови Артура Товмасян. "За" проголосували 88 депутатів.
Чому пішов Товмасян і хто його замінить на посту?
Піти з посади Артур Товмасян вирішив після скандалу з хабаром. Його – разом з двома спільниками – підозрюють у вимаганні грошей у директора одного з підлеглих облраді комунальних підприємств. Йдеться про 1 млн і 50 тис гривень.
Таку суму, кажуть в НАБУ, у чоловіка зажадали, щоб той залишився на посаді. І гроші, мовляв, призначалися саме Товмасяну.
Після оголошення про підозру 4 серпня Артура Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу". Обраний судом запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 мільйони гривень – він уже сплатив.
Сам Товмасян заявляє про невинність. Заявив, що своє ім'я буде захищати в суді, а не прикриватися посадами і політичної приналежностю. Втім повноваження депутата облради за власною ініціативою поки не припиняє.
А тим часом, в Харківській обласній раді вибирають нову голову. Зараз йде таємне голосування. Кандидатура на крісло голови обласної ради одна. Це Тетяна Єгорова-Луценко.
Раніше ми повідомляли, що:
- президент України Володимир Зеленський звільнив главу Харківської ОДА Айну Тимчук. У той же час глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації – Олександра Скакуна.
- глава поліції Києва Крищенко подав у відставку.
- 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенко з посади заступника міністра внутрішніх справ, який працював з Аваковим з 2014 року.