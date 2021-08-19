Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Відставка Віталія Кличка 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Главу Харківської облради звільнили – хто стане його наступником

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 11:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Звільнитись Артур Товмасян вирішив після скандалу з хабаром
"За" звільнення проголосували 88 депутатів / Фото: колаж "Сьогодні"
"За" звільнення проголосували 88 депутатів / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 серпня, в Харкові депутати облради на позачерговому засіданні проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови.

Реклама

Про це повідомляє місцеве видання РЕДПОСТ.

Облрада звільнила Товмасяна

Виявилося, що сам Товмасян подав заяву про складання повноважень, а засідання облради почалося з розгляду питання про звільнення.

Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Облрада підтримала звільнення голови Артура Товмасян. "За" проголосували 88 депутатів.

Реклама

Фото: Анна Бровко / "Сьогодні"
Фото: Анна Бровко / "Сьогодні"

Чому пішов Товмасян і хто його замінить на посту?

Піти з посади Артур Товмасян вирішив після скандалу з хабаром. Його – разом з двома спільниками – підозрюють у вимаганні грошей у директора одного з підлеглих облраді комунальних підприємств. Йдеться про 1 млн і 50 тис гривень.

Таку суму, кажуть в НАБУ, у чоловіка зажадали, щоб той залишився на посаді. І гроші, мовляв, призначалися саме Товмасяну.

Читайте також:

Після оголошення про підозру 4 серпня Артура Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу". Обраний судом запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 мільйони гривень – він уже сплатив.

Реклама

Сам Товмасян заявляє про невинність. Заявив, що своє ім'я буде захищати в суді, а не прикриватися посадами і політичної приналежностю. Втім повноваження депутата облради за власною ініціативою поки не припиняє.

А тим часом, в Харківській обласній раді вибирають нову голову. Зараз йде таємне голосування. Кандидатура на крісло голови обласної ради одна. Це Тетяна Єгорова-Луценко.

Фото: KharkivToday
Фото: KharkivToday

Раніше ми повідомляли, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Історії про спорт
Більше історій
Ігри розуму
Більше розумного азарту
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 серпня 1991. У Москві заколот ДКНС (ГКЧП). Кравчук закликає українців до спокою і витримки...

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 560 випадків за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
дній
годин
хвилин
секунд
залишилося до зустрічу Зеленського та Байдена
Докладніше
Опитування
Комаровський в темі
Як вентиляція повітря будинку захистить від COVID-19
Запитай у лікаря
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
5 сезон "Корони". Нові Чарльз та Діана
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Ігри сильних духом!
24 серпня - 5 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти