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Гості з Німеччини: в Харківському зоопарку вперше з'явилися пінгвіни (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
20 жовтня, 18:44
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У пінгвінів є відкритий вольєр площею понад 600 м²
Зараз у птахів адаптаційний період / Колаж "Сьогодні"
Зараз у птахів адаптаційний період / Колаж "Сьогодні"

В Харкові в зоопарку впершеекспонуватимуться пінгвіни Гумбольдта з Німеччини. На сьогоднішній день в Україні пінгвінів Гумбольдта можна побачити тільки в Харкові.

Про це повідомляє Харківський зоопарк.

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Приїхали для збереження виду

Три самки – Маргарет, Агата і Шарлотта – приїхали до Харкова із зоопарку в місті Бохум в рамках програми Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА).

Тварин передали для збереження і розмноження виду. Заплановано, що з часом дружна сім'я пінгвінів Харківського зоопарку поповниться ще десятьма самцями і самками.

Перші хвилини

Як тільки птахи виявилися в вольєрі, стали вести себе дуже впевнено: відразу пішли в сторону басейну, пірнули і почали освоювати водний простір. Але на сушу поки не виходять.

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З огляду на адаптаційний період, для пінгвінів абсолютно нормально перебувати кілька діб у воді. Вони на ній дрімають, там же і харчуються улюбленої рибою – салакою.

Утримання пінгвінів

У вольєрі враховані всі умови для комфортного перебування тварин і роботи персоналу. У розпорядженні пінгвінів відкритий вольєр площею понад 600 м², що примикає до будівлі змісту пінгвінів з внутрішнім вольєром в 100 м².

В обох вольєрах просторі глибокі басейни, штучні скелі з гніздами, автоматичні поїлки. Зараз пінгвіни обживають внутрішній вольєр.

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Для комфорту своїх підопічних кипри підтримують тут температуру повітря на позначці 16-18 ° С, а також необхідну температуру і солоність води.

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