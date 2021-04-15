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Гранатомети, кулемети і пристрої нічного бачення: у харків'янина знайшли цілий арсенал зброї (фото)

15 квітня, 17:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Харкові в гаражі у чоловіка знайшли гранатомети, автомати, пістолети і патрони до них – подробиці

У Харкові у місцевого жителя виявили цілий арсенал зброї. У тому числі кулемети, гранатомети і гранати.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що знахідку виявили в гаражному кооперативі.

Поліцейські вилучили:

  • два гранатомети РПГ-26;
  • три кулемети ПКМ;
  • ручний кулемет РПК і ствол до нього;
  • два пістолети "Люгера";
  • три пістолети WALTHER;
  • пістолет "Глок-19" з глушником;
  • пістолет "СР-10SI";
  • автомат AGR-47;
  • магазини з патронами для всієї зброї;
  • сім гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами;
  • 32 гранати ВОГ;
  • протипіхотна міна;
  • два пристрої нічного бачення.
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Весь арсенал відправили на експертизу. За фактом незаконного зберігання зброї копи почали кримінальне провадження, 54-річному харків'янину скоро повідомлять про підозру. Тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, яку зброю українці намагалися пронести з собою до судів за останні два роки.

Крім того, на Харківщині у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ.

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Харків зброя Арсенал гранати автомати гранатомети
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