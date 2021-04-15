Гранатомети, кулемети і пристрої нічного бачення: у харків'янина знайшли цілий арсенал зброї (фото)

У Харкові у місцевого жителя виявили цілий арсенал зброї. У тому числі кулемети, гранатомети і гранати.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що знахідку виявили в гаражному кооперативі.
Поліцейські вилучили:
- два гранатомети РПГ-26;
- три кулемети ПКМ;
- ручний кулемет РПК і ствол до нього;
- два пістолети "Люгера";
- три пістолети WALTHER;
- пістолет "Глок-19" з глушником;
- пістолет "СР-10SI";
- автомат AGR-47;
- магазини з патронами для всієї зброї;
- сім гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами;
- 32 гранати ВОГ;
- протипіхотна міна;
- два пристрої нічного бачення.
Весь арсенал відправили на експертизу. За фактом незаконного зберігання зброї копи почали кримінальне провадження, 54-річному харків'янину скоро повідомлять про підозру. Тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, яку зброю українці намагалися пронести з собою до судів за останні два роки.
Крім того, на Харківщині у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ.
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