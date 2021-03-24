Харків на карантині. Яка ситуація у місті і як допомагатимуть підприємцям (відео)

У Харківській області погіршується ситуація з коронавірусом. Поки місто живе за правилами "помаранчевої зони", але такими темпами може потрапити в "червону". Влада заявляє, що готова підтримувати місцевих підприємців.

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"Сьогодні" з'ясовували, яка ситуація у місті з карантином і коронавірусом.

Відео: Сьогодні

Карантин у місті

У Харкові як і раніше квитки в кінотеатри та театри продають на половину глядацьких місць, а в спортзалі відвідувачі повинні займатися тільки на достатній відстані один від одного. Школярів на тиждень раніше відправили на канікули.

Поки громадський транспорт курсує без обмежень. У мерії кажуть, що зроблять все, щоб підземку не закривали, навіть якщо місто стане "червоним".

В.о мера Харкова Ігор Терехов розповів, як саме рахуватимуть розмір допомоги підприємцям.

"8 тисяч, які винні суб'єктам підприємницької діяльності, що будуть закриті в карантинний період, повинна компенсувати держава. Рахується таким чином: ми беремо середню зарплату по області, віднімаємо 8 тисяч і цю різницю буде компенсувати місто", – сказав Терехов.

Що з коронавірусом?

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В області стало помітно більше хворих на COVID-19, відповідно, зростає і кількість госпіталізацій. Сьогодні виявили 809 нових випадків. У лікарнях майже не залишилося вільних місць. Зокрема, не вистачає ліжок з доступом до кисню.

При цьому офіційні цифри поки обнадійливі – МОЗ звітує, що понад 60% ліжок ще є. Волонтери вважають – розбіжності через інше.

"У нас не може вирости цифра, завдяки якій ми можемо перейти в "червону зону", тобто поріг госпіталізації. Тому що "швидкі" у нас не забирають пацієнтів і не везуть в лікарні. Тобто знаєте: немає місця – немає проблеми", – сказала волонтер Наталя Попова.

Чиновники запевняють: до кінця тижня обладнають ще близько 200 кисневих точок.

Щодо вакцинації, то в Харківській області вже зробили щеплення понад 4000 людей. Зараз продовжують вакцинувати лікарів, зокрема, з приватних клінік. На черзі – правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові з коронавірусом госпіталізують все більше молодих людей.

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