Без масок і дистанції: у Харкові зібралися натовпи через знижки (фото, відео)

Городяни не відмовилися від здійснення вигідних покупок

Сьогодні, 14 лютого, у найпопулярніших харківських торгових точках – супермаркеті "РОСТ" і "Круглому" ринку – спостерігають незвичне як для карантинного режиму скупчення людей.

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Як виявилося, маркетологи оголосили день знижок, закликавши городян не пропустити вигідних покупок.

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Громадяни без масок штовхалися в супермаркетах і, не дотримуючись дистанції, мерзли біля них.

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Харків'яни, що знімають відео, дивуються "аншлагу" як у самому супермаркеті, так і біля нього на Холодній Горі.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру в Харківській області з початку епідемії на ранок 14 лютого зафіксували 80 392 випадки захворювання на коронавірус: 73 936 людей одужали, 1 478 – померли.

Раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що місто вже готове до вакцинації, не вистачає тільки вакцини.

Нагадаємо, наступного тижня Україна може повернутися до адаптивного карантину, коли регіони поділяють на зони залежно від ступеня поширення вірусу.

Україна витратить на вакцинацію майже чотири мільярди гривень – дивіться в нашому сюжеті:

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