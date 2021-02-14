Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Без масок і дистанції: у Харкові зібралися натовпи через знижки (фото, відео)

14 лютого, 19:21

Ольга Литвин Ольга Литвин

Городяни не відмовилися від здійснення вигідних покупок

Сьогодні, 14 лютого, у найпопулярніших харківських торгових точках – супермаркеті "РОСТ" і "Круглому" ринку – спостерігають незвичне як для карантинного режиму скупчення людей.

Реклама

Як виявилося, маркетологи оголосили день знижок, закликавши городян не пропустити вигідних покупок.

Реклама

Громадяни без масок штовхалися в супермаркетах і, не дотримуючись дистанції, мерзли біля них.

В тренді
Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)

Читайте також: Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

Реклама

Харків'яни, що знімають відео, дивуються "аншлагу" як у самому супермаркеті, так і біля нього на Холодній Горі.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру в Харківській області з початку епідемії на ранок 14 лютого зафіксували 80 392 випадки захворювання на коронавірус: 73 936 людей одужали, 1 478 – померли.

Раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що місто вже готове до вакцинації, не вистачає тільки вакцини.

Нагадаємо, наступного тижня Україна може повернутися до адаптивного карантину, коли регіони поділяють на зони залежно від ступеня поширення вірусу.

Україна витратить на вакцинацію майже чотири мільярди гривень – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків карантин знижки порушення городяни обмеження
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)
Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)Харків
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)Харків
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяра
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяраХарків
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор Терехов
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор ТереховХарків
На Харківщині активістам спалили два авто і кинули у вікно будинку гранату (фото і відео)
На Харківщині активістам спалили два авто і кинули у вікно будинку гранату (фото і відео)Харків
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти