Харківська область отримала першу партію вакцини від COVID-19

Вакцинація в області почнеться вже сьогодні

У Харківську область ввечері 24 лютого доставили перші 30 400 доз вакцини CoviShield.

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Як повідомили в пресслужбі Харківської ОДА, препарати доставили на обласний аптечний склад і ними насамперед зроблять щеплення медикам.

Вакцинація в області почнеться вже сьогодні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар із Черкаської області.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як почуваються перші вакциновані в Україні.

Ми також писали, що в Київській області щеплення від коронавірусної хвороби першою отримала лікарка з Броварів – завідувачка дорослого інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Тетяна Шульженко.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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