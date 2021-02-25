Харківська область отримала першу партію вакцини від COVID-19

У Харківську область ввечері 24 лютого доставили перші 30 400 доз вакцини CoviShield.
Як повідомили в пресслужбі Харківської ОДА, препарати доставили на обласний аптечний склад і ними насамперед зроблять щеплення медикам.
Вакцинація в області почнеться вже сьогодні.
Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар із Черкаської області.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як почуваються перші вакциновані в Україні.
Ми також писали, що в Київській області щеплення від коронавірусної хвороби першою отримала лікарка з Броварів – завідувачка дорослого інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Тетяна Шульженко.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
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