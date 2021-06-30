Харківська влада прийшла на допомогу місцевому бізнесу

Засідання міськради Харкова. Фото: city.kharkov.ua

Харківська міська рада затвердила зниження фінансового навантаження на місцевих підприємців, щоб допомогти їм швидше подолати наслідки карантину.

Реклама

За рішенням міськради, ставка при укладанні договорів оренди землі в Харкові знижується з 8% до 3% для закладів громадського харчування, до 6% для офісної та адміністративної нерухомості, до 2% для багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торговельно-розважальної інфраструктури.

Також буде знижено ставку орендної плати за землю для будівництва багатоквартирних житлових будинків з 3% до 2%, установ побутових послуг – з 8% до 3%, МАФів – з 10% до 5%, освітніх організацій – з 3% до 1,5 %.

"Нам довелося знайти баланс і ретельно прорахувати всі нові ставки, – заявив керівник міста Ігор Терехов, який ініціював заходи щодо підтримки підприємців. – Але ми розуміємо, що бізнес повинен розвиватися. Це "гра в довгу". Сьогоднішнє рішення торкнеться всіх верств підприємництва. Зараз потрібно допомогти бізнесу стати на ноги після пандемії. Все це потім повернеться сторицею".

Читайте також: Повний аналог Skoda. Терехов сказав, як будуть виглядати трамваї з Харкова

Реклама

Терехов особливо підкреслив, що зниження ставок для міських ринків з 9% до 6% повинно відбитися на умовах договорів, за якими на ринках працюють торговці.

Зміни орендної ставки набудуть чинності в новому бюджетному році – з 1 січня 2022 року.

"Ініціативи, запропоновані Ігорем Тереховим і департаментами міської ради, принесуть позитивний економічний ефект. Зниження фінансового навантаження на бізнес в кінцевому рахунку окупиться тим, що в міську економіку буде заходити більше інвестицій, з'являться нові робочі місця і бюджет від цього лише виграє. Адже мікробізнес виявився незахищеним кластером підприємництва під час карантинних обмежень", – прокоментував рішення міськради голова ГО "ФОП Разом UA" Олексій Дедул.

Нагадаємо, в минулому році британський журнал Emerging Europe присудив Харкову третє місце серед найбільш сприятливих для бізнесу міст в номінації "Економічний потенціал".

Також згідно з рейтингом журналу Forbes Харків входить в топ-10 міст України за легкістю ведення бізнесу.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Харкові дорожники куплять іномарку за 1 млн грн із захистом від ям на асфальті