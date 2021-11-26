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Хотів стати крутим: мати 16-річного мажора з Харкова дала відверте інтерв'ю

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 листопада, 07:59
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Сина у слідчому ізоляторі Марина ще не відвідала. Каже, після аварії від родини відвернулися багато хто, а середній син, якому 12 років, боїться ходити до школи
Микола Харківський, який учинив смертельну аварію. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Харківський, який учинив смертельну аварію. Фото: колаж "Сьогодні"

Мати 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній аварії у Харкові, розповіла, що її син часто порушував ПДР. Одного разу хлопець їздив по місту на Dodge – без прав та з перевищенням швидкості. Ще раніше отримав умовний строк за поранення двох осіб.

Про це Марина Дегтярь повідомила виданню "Суспільне".

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Що мати говорить про сина?

16-річний Микола з дитинства був "гіперактивним", а у підлітковому віці хотів стати "крутим".

"Микола — активний хлопець, можливо, він мав не дуже хорошу мету — життя на вищому соціальному рівні. Його тягло до такого життя, таке у нього було й оточення — люди з високим соціальним статусом. Може, десь він змінив реалії на картинку", – розповідає Дегтяр.

"Перемагав авторитет вулиці"

За словами Марини, можливо, стиль життя 16-річного Миколи вплинув.

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"Перемагав авторитет вулиці, друзів, і емоційно він не впорався та піддався. Не можу зрозуміти, що сталося", – зазначила Марина.

Аварія сталася наприкінці жовтня / Колаж "Сьогодні"
Аварія сталася наприкінці жовтня / Колаж "Сьогодні"

"Хочемо вибачитись"

З хлопцями та дівчиною, які на час аварії були в авто, Дегтярь не знайома. Каже, операцію дівчині, яка була пасажиркою Infiniti, оплатила, вона коштувала 12 тисяч гривень, тепер прагне спілкування з родиною загиблого Ігоря Носова.

"Я хочу звернутися до доньки загиблого: Настю, будь ласка, зверніться до нас. Ми хочемо по-людськи вибачитися, поспілкуватися особисто. Будь ласка, зверніться до наших адвокатів, до нас, ми відкриті", – додала Дегтяр.

Після аварії від сім'ї відвернулися

Сина у слідчому ізоляторі Марина ще не відвідала. Каже, після аварії від родини відвернулося багато людей, а середній син, якому 12 років, боїться ходити до школи.

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"Молодшому 10, він не дуже розуміє все, середній зараз не ходить до школи, він у тяжкому стані, йому страшно від погроз. Молодші не несуть відповідальності за брата. Вони зовсім різні, та Коля залишається моїм сином та буде ним незалежно від того, буде він на свободі чи в тюрмі", – розповіла Дегтяр.

Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

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