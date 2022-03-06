Шукають пілота: ЗСУ збили черговий літак окупантів у Харкові

Військові Росії направляють у місто значну частину власного повітряного флоту

У Харкові ведуть бої у небі / Фото: Колаж: Сьогодні

Протиповітряна оборона Харкова знищила черговий бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації – штурмовик Су-25.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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Пілотові літака вдалося катапультуватися, зараз ведуть активні пошуки злочинця.

"Збройні сили Росії направляють до Харкова значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями. Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили супротивника переважають", – написав він.

Су-25

Зазначимо, що Су-25 – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

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Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року.

Ситуація у Харкові

З Харкова від сьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку.

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