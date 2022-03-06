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Шукають пілота: ЗСУ збили черговий літак окупантів у Харкові

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 березня, 13:44
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Військові Росії направляють у місто значну частину власного повітряного флоту
У Харкові ведуть бої у небі
У Харкові ведуть бої у небі / Фото: Колаж: Сьогодні

Протиповітряна оборона Харкова знищила черговий бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації – штурмовик Су-25.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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Пілотові літака вдалося катапультуватися, зараз ведуть активні пошуки злочинця.

"Збройні сили Росії направляють до Харкова значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями. Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили супротивника переважають", – написав він.

Су-25

Зазначимо, що Су-25 – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

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Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року.

Ситуація у Харкові

З Харкова від сьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку.

Російські військові обстріляли багатоповерхівку у Харкові – після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

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5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл, є поранені, яким уже надають допомогу в лікарні.

Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих жителів закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.

Ворожа ракета влучила в Успенський собор у Харкові, де ховалися люди. Тільки дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".

Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають у пресі "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.

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