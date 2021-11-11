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Чергова страшна ДТП у Харкові: усі подробиці аварії (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 листопада, 17:20
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Правоохоронці з'ясовують усі деталі аварії у Харкові за участю дітей-пішоходів та автомобіля
У Харкові сталася ДТП
У Харкові сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові сталася ще одна трагічна ДТП. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Відео з місця інциденту опублікували у Telegram-каналі "Труха Харків".

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Авто, яке збило людей. Фото із соцмереж

Автор публікації наголосив, що на місце інциденту вже приїхали медики швидкої допомоги. Як бачимо на записі, є постраждалі.

"У хлопця з рота тече кров, погані справи. Медики на місці", – написали під відео.

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У якому стані постраждалі?

За попередньою інформацією поліції, постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта уточнив Спільному, що підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю.

Що кажуть у поліції?

Як з'ясував сайт "Сьогодні", на місце ДТП щойно приїхали слідчі, постраждалих забрала "швидка".

"Поки що немає відповіді на запитання про те, п'яний чи тверезий був водій джипа. Слідчо-оперативна група з'ясовує", – повідомила нам речник поліції Харківської області Олена Баранник.

При цьому у Мережі вже пишуть, що за кермом був син депутата, а авто належить місцевій агрофірмі. Зокрема, про це повідомили у Telegram-каналі "Харків Life".

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Крім того, "Харків 1654" опублікував інформацію про те, що за годину до ДТП водій "грубо порушував правил дорожнього руху, автор відео зателефонував до поліції і повідомив про це, але як бачимо, його чи то не знайшли, чи то не шукали".

Водія перевіряють на наркотики

Зі слів міністра МВС Дениса Монастирського, винуватець ДТП на Науки раніше притягувався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу – незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів. Але чомусь рік тому справа була закрита і не дійшла до суду.

"Особа, яка сьогодні сбила двох дітей на пішоходному переході у Харкові, затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики. Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією псіхотропних або наркотичних речовин", – написав міністр.

Також він опублікував відео моменту ДТП:

ДТП з мажором у Харкові

  • У Харкові раніше сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що водій-підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських. Його затримала поліція.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
  • 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.

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