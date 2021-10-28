Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

"Як уб'ють його дітей, як уб'ють його дружину": адвокат 16-річного мажора з Харкова заявила про погрози

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 жовтня, 10:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Адвокат розповіла журналістам, що проситиме в суді про домашній арешт для Миколи Харківського

16-річний мажор із Харкова, який був учасником смертельної ДТП, каже, що не пам'ятає, чи був за кермом. А в цей час його батькові та адвокату сипляться погрози. Про це повідомила "Сьогодні" адвокат Миколи Харківського Інна Данилова.

За її словами, хлопець каже, що якщо справді був за кермом – понесе повну відповідальність. Але зараз він не пам'ятає.

Реклама

"Він вийшов з автомобіля і в нього була розбита голова, ясна річ, що він переніс шок. Я зараз його не виправдовую, я не захищаю. Я розповідаю те, як склалася громадська думка, – каже адвокат. – Його відвезли до 4-ї "невідкладної", лікарі йому приклеїли ватку, йому рану ніхто не зашив, вона відкрита, там дірка. Приклеїли ватку, перемотали бинтиком і відправили на Івана Камишева. Він в ізоляторі тимчасового тримання. Він перебуває в шоковому стані, він половину не пам'ятає".

Читайте також:

Адвокат розповіла журналістам, що проситиме в суді про домашній арешт для Миколи Харківського.

Реклама

Погрози адвокату та батькові

Під час слідчих дій адвокату та батькові Миколи Харківського весь час погрожують.

"Категорично не можна ототожнювати адвоката з їхніми клієнтами, отримувати погрози, які я отримую, писати мені коментарі в інтернеті і всяку, скажімо так, непотребність, м'яко сказано", – ділиться адвокат.

Данилова каже, що у батька хлопця також розривається телефон від усіляких погроз.

"За цей проміжок часу у нього просто розривався телефон – дзвонили ЗМІ, дзвонили з погрозами. Ті погрози, у мене просто язик не повертається... говорити зараз на камери, та нецензурна лайка. Те, як висловлювали, як уб'ють його дітей, як уб'ють його дружину, що з ними зроблять. Це, напевно, тисячі повідомлень..."– розповідає адвокат.

Також вона додала, що молодик вже має умовний строк.

Реклама

Що відомо про ДТП?

  • В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Вакцинація
Станом на 27 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 217 383
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 576 175
Всього введених доз 16 793 558
Детальніше
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

30 жовт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

30 жовт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти