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Як все починалося. З'явилося відео перших хвилин смертельної пожежі в Харкові

22 січня, 14:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рятувальники прибули, коли вже весь другий поверх був охоплений вогнем

У Мережі з'явилося відео перших хвилин пожежі в нелегальному будинку для людей похилого віку у Харкові, унаслідок якої загинули 15 осіб, ще 11 постраждали.

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Відповідний запис опублікували в Telegram-каналі "Харків Life".

Під відео написали, що в той момент якраз прибули перші пожежні підрозділи. Однак уже тоді весь другий поверх був охоплений вогнем і густим димом.

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Відео: Харків Life

Нагадаємо, пожежа виникла 21 січня о 15:03 у приватному будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Зараз правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для людей похилого віку. У цій справі затримали вже чотирьох осіб.

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Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків рятувальники будинок престарілих пожежа
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