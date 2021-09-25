Катастрофа Ан-26 під Харковом: більше тисячі українців вшанували пам'ять загиблих (фото)

Щоб вшанувати пам'ять загиблих багато хто приїхав з інших областей України

Люди несуть квіти до тимчасового каменю і портретів загиблих курсантів і офіцерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У річницю падіння літака Ан-26, біля Чугуєва Харківської області, більше тисячі людей прийшли на місце авіакатастрофи.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вшанувати пам'ять прийшли рідні загиблих, курсанти та викладачі Харківського університету повітряних сил, влада, духовенство і бійці ЗСУ на чолі з головнокомандуючим Валерієм Залужним.

Фото: Суспільне Харків

Панахиду за загиблими під Чугуєвом правив єпископ Харківський і Богодухівський архієрей Православної церкви України Митрофан.

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Фото: Суспільне Харків

Люди несуть квіти до тимчасового каменю і портретів загиблих курсантів і офіцерів. Щоб вшанувати пам'ять загиблих багато хто приїхав з інших областей України.

На місце катастрофи прийшов і В'ячеслав Золочівський – єдиний курсант, який вижив під час падіння літака. Але спілкуватися з журналістами хлопець відмовився.

Що відомо про катастрофу

25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва в Харківській області в двох кілометрах від військового аеродрому впав літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26. Тоді загинули 26 військовослужбовців.

У Мережі опублікували список курсантів і офіцерів літака Ан-26, які перебували на борту під час катастрофи під Чугуєвом.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження посмертно курсантів і офіцерів, які загинули в катастрофі Ан-26 поблизу Чугуєва.

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Раніше ми повідомляли, що основною причиною катастрофи літака Ан-26 в Харківській області під Чугуєвом 25 вересня став незаконний дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом.