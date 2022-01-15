Катастрофа АН-26 із курсантами під Чугуєвом – суд покарає ексчиновників

Чугуївський міський суд Харківської області розгляне справу про авіакатастрофу АН-26 під Харковом, у якій загинули 26 курсантів. До суду направили обвинувальні акти стосовно шести колишніх військових чиновників.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Колишніх чиновників звинувачують у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби.
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Кого судитимуть?
До суду передали справу з обвинуваченнями щодо таких колишніх чиновників:
- командувач Повітряних Сил ЗСУ;
- командир військової частини А4104;
- два заступники командира військової частини;
- керівник польотами на аеродромі "Чугуїв";
- в.о. начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.
За даними слідчих, вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки та проведення польотів. Через їхнє недбале ставлення до служби літак АН-26 упав у вересні 2020 року під Чугуєвом.
Коротко про катастрофу:
- 25 вересня 2020 року біля Чугуєва у Харківській області звалився літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26. Жертвами стали 26 військовослужбовців.
- Президент Володимир Зеленський помертно нагородив курсантів та офіцерів, які загинули у катастрофі.
- Генерал-лейтенант Збройних Сил України заявив, що на борту літака було більше людей, ніж належить за інструкцією.
- Колишній голова Харківської ОДА Олексій Кучер звинуватив командувача Повітряних Сил ЗСУ Сергія Дроздова у тому, що той врятував свого сина ціною життя пасажирів та екіпажу літака Ан-26.
- Один з пілотів Ан-26 за день до трагедії дзвонив матері та говорив про несправність літака.
- Основною причиною аварії літака став незаконний дозвіл керівництва на польоти у конвеєрний спосіб.
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