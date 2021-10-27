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"Колю хочуть зробити злочинцем": батько 16-річного мажора прокоментував ДТП у Харкові

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
27 жовтня, 13:37
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На запитання, кому належить елітний автомобіль, чоловік нічого не відповів
Смертельна ДТП у Харкові сталася вночі / Колаж "Сьогодні"
Смертельна ДТП у Харкові сталася вночі / Колаж "Сьогодні"

Батько 16-річного водія, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові, стверджує, що його сина хочуть зробити злочинцем

Про це пише сайт KHARKIV Today.

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Позиція отця 16-річного водія Миколи Харківського

"Я зараз не хочу говорити, бо все вийде проти мого сина. Вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Коли злочинця. У машині було ще троє людина, і одна з цих людина була за кермом. Ніхто не хотів його залучати та шукати", – каже батько водія Михайло Харківський.

Чоловік стверджує, що не доведено, хто саме був за кермом машини в момент ДТП.

"Можливо, і Микола, а може, і не Микола був за кермом. Нічого не наводить на думку, що це все спланована акція? У нього пробито голову, в якій жахлива дірка, і я намагався залишити його в невідкладній, у мене нічого абсолютно не вийшло", – сказав Михайло Харківський.

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Кому належить автомобіль?

На запитання, кому належить елітне авто, чоловік відмовився відповідати. Але він знає, що відразу після ДТП до поліції було подано заяву про викрадення автомобіля. Ким не знає.

"Це брехня, я батько, мати заяви не подавала. Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", – сказав батько.

Стало відомо, у якому стані постраждалі.
Стало відомо, у якому стані постраждалі. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.

Хлопець розбив кілька машин і прострілив колінки людині

Хлопець уже розбив Porsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

" У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити ", – зазначила дівчина.

Також Ганна повідомила, що одного разу у клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби в мене не було умовки, я б ще більше дивував".

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити безліч відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обдурив поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

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