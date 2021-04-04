Копійки замість мільйонів: родичі загиблих у смертельній ДТП в Харкові не отримують обіцяні компенсації

Замість мільйонних компенсацій – платять потерпілим копійки, і вже скоро зможуть просити про амністію. У гучній справі про смертельну ДТП, вчинену Оленою Зайцевою та Геннадієм Дроновим, рано ставити крапку, хоча вироки вже були підтверджені, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Більшість постраждалих і досі відновлюються після травм. Аварія назавжди змінила життя цих родин. Виплачувати компенсації постраждалим обіцяли обидва водії, та слова дотримується лише Зайцева.

"З боку Дронова зовсім ніяких виплат. Ну, Зайцева з Покровського приходить... Один раз мабуть 24 гривні прийшло. Другий раз десь так само", - розповіла сестра загиблої в аварії Ніни Кобесової Тіна Шевцова.

Подібні суми виплат і у інших потерпілих, з якими зв'язалися новини "Сьогодні". Чому замість визначених судом мільйонів гривень компенсації виплачуються копійки, ми намагалися з'ясувати через міністерство юстиції. Дронов відбуває покарання в колонії на Полтавщині, Зайцева – у Покровському виправному центрі в Дніпропетровській області. І решту інформації про себе, як відповіли нам у Мінюсті, засуджені заборонили розголошувати.

Білою плямою у цій історії залишиться і інформація про стан 20-річної харківської мажорки на момент аварії. У Зайцевої Олени Олегівни встановлено факт вживання опіатів. На експертів, які так і не змогли встановити, що саме вживала Зайцева – наркотики чи ліки, справу відкрили за запитом представниці родин потерпілих. Та пізніше закрили. Чим створили небезпечний прецедент, упевнена юристка.

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"Це повний абсурд, на мій погляд. Будь-яка особа може звернутися також до таких експертів і сказати, що, ну, давайте, експерти, подивіться, чи знаходилась я в стані наркотичного сп'яніння, чи ні? Експерти скажуть, а ми не можемо з'ясувати це. Оскільки в нас методології немає, а ті, що є, не дають можливості дійти такого висновку. І після такого висновку жодний суд не притягне таку особу до відповідальності", - каже юристка Лариса Матвєєва.

Обидва винуватці смертельної ДТП отримали по 10 років ув'язнення. Три з половиною роки позаду, ще півтора – і Зайцева та Дронов зможуть клопотати про дострокове звільнення. Та на переконання юристки родин потерпілих, амністія їм не світить.

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували фото, як засуджена Олена Зайцева за ґратами приймає сонячні ваннизамість роботи.

Незабаром у Покровському виправному центрі №79 прокоментували фото, які з'явилися. Начальник центру Інна Мицюк заявила, що фотографії не є доказом того, що у Зайцевої є якісь привілеї у виправному центрі.

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