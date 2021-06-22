Масове отруєння суші в Харкові. Кількість постраждалих знову збільшилася

Збудника інфекції ще не визначили, однак у фахівців лабораторного центру вже є припущення з цього приводу

У Харкові число людей, які отруїлися суші в одному з місцевих ресторанів, продовжує зростати. За допомогою лікарів звернулися ще двоє людей. Загальна кількість постраждалих сягає 85 осіб.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Солом'яна, серед них 18 дітей.

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Ймовірною причиною, припускають фахівці лабораторного центру, може бути сальмонельоз. Про це свідчать характерні симптоми, проте остаточних результатів аналізів ще чекають.

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Раніше ми повідомляли, що через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження. У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички.

Також нагадаємо, в Одеській області отруїлися діти. Попередньо встановлено, що діти харчувалися у їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.