Масове отруєння суші в Харкові: постраждалих стає все більше(фото)

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"
У Харкові продовжує рости кількість людей, які отруїлися суші в одному з місцевих ресторанів.
Про це повідомляє "Сегодня".
За даними Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб, сьогодні в лікарнях 80 пацієнтів з гострою кишковою інфекцією. З них 18 дітей. Ще троє дорослих лікуються амбулаторно. Тобто всього 83 хворих.
Черговий лікар дитячої клінічної лікарні №19 Ольга Богданова повідомила, що остання дитина поступила ввечері, 19 червня.
Нагадаємо, за інформацією лабораторного центру, серед захворілих двоє офіціантів (хлопець і дівчина). Дівчина зізналася санітарним лікарям, що їла суші. Хоча представники ресторану наполягають, у персоналу своє меню, вони не їдять ресторанну кухню.
Фото: Анна Бровко / "Сегодня"
Визначити збудника інфекції повинні визначити вже завтра, 21 червня.
Фото: Анна Бровко / "Сегодня"
Нагадаємо, що керівників ресторану журналісти "Сегодня" зустріли біля дитячої лікарні. Приїхали з вибаченнями і грошима на відновлення.
До слова, через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження. У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички