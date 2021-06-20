Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Масове отруєння суші в Харкові: постраждалих стає все більше(фото)

20 червня 2021 13:18

Анна Бровко , Вікторія Барановська

До лікарні потрапили вже 80 людей, ще троє лікуються амбулаторно, а збудник інфекції визначать лише 21 червня

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

У Харкові продовжує рости кількість людей, які отруїлися суші в одному з місцевих ресторанів.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

За даними Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб, сьогодні в лікарнях 80 пацієнтів з гострою кишковою інфекцією. З них 18 дітей. Ще троє дорослих лікуються амбулаторно. Тобто всього 83 хворих.

Черговий лікар дитячої клінічної лікарні №19 Ольга Богданова повідомила, що остання дитина поступила ввечері, 19 червня.

Нагадаємо, за інформацією лабораторного центру, серед захворілих двоє офіціантів (хлопець і дівчина). Дівчина зізналася санітарним лікарям, що їла суші. Хоча представники ресторану наполягають, у персоналу своє меню, вони не їдять ресторанну кухню.

Реклама

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Не пропусти!
Швейцарія – Туреччина: онлайн матчу Євро-2020 за вихід в плей-оф
Швейцарія і Турція спробують завоювати путівку в плей-оф

Визначити збудника інфекції повинні визначити вже завтра, 21 червня.

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Реклама

Нагадаємо, що керівників ресторану журналісти "Сегодня" зустріли біля дитячої лікарні. Приїхали з вибаченнями і грошима на відновлення.

До слова, через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження. У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)Україна
"Пишу курсову роботу ї**чою українською мовою": студентка з Харкова обурила Мережу (відео)Харків
Підліток, який побив у Харкові дівчинку, вибачився перед постраждалою і
Підліток, який побив у Харкові дівчинку, вибачився перед постраждалою і "всім народом України" (відео)Харків
Бив ногами: в Харкові шукають підлітка, який жорстоко побив дівчат (оновлено)
Бив ногами: в Харкові шукають підлітка, який жорстоко побив дівчат (оновлено)Харків
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова:
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова: "Укрзалізниця" призначила поїздТранспорт
У Харкові на ринку померла жінка, швидку чекали півгодини. Подробиці трагедії
У Харкові на ринку померла жінка, швидку чекали півгодини. Подробиці трагедіїХарків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти