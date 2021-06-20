Масове отруєння суші в Харкові: постраждалих стає все більше(фото)

До лікарні потрапили вже 80 людей, ще троє лікуються амбулаторно, а збудник інфекції визначать лише 21 червня

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

У Харкові продовжує рости кількість людей, які отруїлися суші в одному з місцевих ресторанів.

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Про це повідомляє "Сегодня".

За даними Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб, сьогодні в лікарнях 80 пацієнтів з гострою кишковою інфекцією. З них 18 дітей. Ще троє дорослих лікуються амбулаторно. Тобто всього 83 хворих.

Черговий лікар дитячої клінічної лікарні №19 Ольга Богданова повідомила, що остання дитина поступила ввечері, 19 червня.

Нагадаємо, за інформацією лабораторного центру, серед захворілих двоє офіціантів (хлопець і дівчина). Дівчина зізналася санітарним лікарям, що їла суші. Хоча представники ресторану наполягають, у персоналу своє меню, вони не їдять ресторанну кухню.

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Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Визначити збудника інфекції повинні визначити вже завтра, 21 червня.

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

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Нагадаємо, що керівників ресторану журналісти "Сегодня" зустріли біля дитячої лікарні. Приїхали з вибаченнями і грошима на відновлення.

До слова, через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження. У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички