Масове отруєння в Харкові. В якому стані постраждалі (відео)

Всі вони замовили японські страви в одному із закладів, який знаходиться в центрі міста

У Харкові більше 50 осіб, серед яких і діти, опинилися в лікарні після того, як спробували суші в одному з ресторанів міста.

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"Сьогодні" вдалося розпитати і постраждалих, і адміністрацію ресторану.

День народження дитини сім'я мала святкувати за кордоном, але напередодні отруїлися. Впевнені – це були суші. Жінка самостійно привезла в лікарню дитину. Довелося забрати зі школи, коли подзвонили вчителі і сказали, що йому зовсім погано. А потім і сама відчула схожі симптоми. Тепер обидвоє на лікуванні.

Загалом в лікарні 14 дітей, наймолодшому шість років. У всіх однакові симптоми: температура під 40, нудота і сильна слабкість. Лікарі кажуть: стан серйозний, але не критичний. Поки нікого не виписують, а апетит до пацієнтів повільно повертається.

Крім дітей в стаціонарі 36 дорослих. Всі вони замовили японські страви в одному із закладів, який знаходиться в самому центрі міста. До кінця перевірок в ресторані відвідувачів тут не прийматимуть. Продукцію забрали на аналізи, а саме приміщення повністю продезінфікували.

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Що саме з продуктів привело до масового отруєння – досі з'ясовують. За порушення санітарних норм винуватці можуть опинитися за гратами на три роки. Але поки навіть в самому закладі поняття не мають, що пішло не так. Теж чекають результати аналізів. Керівників ресторану журналісти "Сьогодні" зустріли біля дитячої лікарні. Приїхали з вибаченнями і грошима на відновлення.

До слова, через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження . У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички