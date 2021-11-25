Мати 16-річного мажора з Харкова вперше дала свідчення

Вже є підтвердження, що за кермом під час аварії був Микола Харківський

Аварія сталася наприкінці жовтня / Колаж "Сьогодні"

Мати 16-річного Миколи Харківського, який за кермом Infiniti на проспекті Гагаріна скоїв смертельну ДТП, надала свідчення слідчому. Раніше хлопець уже визнав свою провину.

Про це прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, пише сайт "Суспільне".

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Що розповіла мати Миколи Харківського

Мати Харківського Марина Дігтяр днями приїхала з-за кордону та 24 листопада дала свідчення. Що саме вона розповіла слідчому, прокурор не розкрив, зазначив, що досудове слідство триває, після чого справу буде направлено до суду.

За словами начальника облуправління поліції Станіслава Перліна, справу буде передано на розгляд суду найближчим часом.

"Триває слідство. Призначено всі судові експертизи, частково судові експертизи вже отримано. Слідство має всі необхідні докази", – сказав Перлін.

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За оцінкою Олександра Фільчакова, справа буде готова до передачі до суду за місяць-два.

Що було раніше?

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