Мати 16-річного мажора з Харкова вперше дала свідчення

Мати 16-річного Миколи Харківського, який за кермом Infiniti на проспекті Гагаріна скоїв смертельну ДТП, надала свідчення слідчому. Раніше хлопець уже визнав свою провину.
Про це прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, пише сайт "Суспільне".
Що розповіла мати Миколи Харківського
Мати Харківського Марина Дігтяр днями приїхала з-за кордону та 24 листопада дала свідчення. Що саме вона розповіла слідчому, прокурор не розкрив, зазначив, що досудове слідство триває, після чого справу буде направлено до суду.
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За словами начальника облуправління поліції Станіслава Перліна, справу буде передано на розгляд суду найближчим часом.
"Триває слідство. Призначено всі судові експертизи, частково судові експертизи вже отримано. Слідство має всі необхідні докази", – сказав Перлін.
За оцінкою Олександра Фільчакова, справа буде готова до передачі до суду за місяць-два.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- У Києві водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП. Автомобіль злетів у повітря і зробив сальто.
- Під Тернополем у ДТП загинуло подружжя. П'ятирічний син подружжя у тяжкому стані.
- Резонансна ДТП у Харкові: батьків 16-річного мажора можуть судити за двома статтями.