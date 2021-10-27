"Мажору смерть!": у Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду (фото)

У соціальних мережах опублікували протокол із адресою прописки хлопця

16-річному мажору у Харкові залишили послання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові під'їзд 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП, прикрасили різними "побажаннями".

Про це повідомляє "Сьогодні" з місця події.

Реклама

Подробиці

У соціальних мережах опублікували протокол на 16-річного водія "Інфініті", що влаштувала смертельну ДТП у Харкові, з адресою прописки.

Зазначений там під'їзд розмалювали погрозами. До того ж сусіди про Миколу не чули. Можливо, фактична адреса проживання підлітка відрізняється від адреси прописки.

Винуватцю ДТП написали "побажання". Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Реклама

Для 16-річного мажора залишили побажання біля під'їзду. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Мажору залишили послання. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Послання для мажора. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Реклама

Як зараз виглядає під'їзд. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

"Побажання" біля під'їзду. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Мажору залишили різні "побажання". Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Розвиток події

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

Мажора затримали

У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Як розповіли в поліції, водія Infiniti затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі слідчі дії продовжуються.

Раніше ми писали: