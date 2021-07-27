Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомий

Харків'янку тероризує невідомий. Колаж "Сьогодні"

СМС із погрозами, окультні ритуали, шматки м'яса та вибухові пакети у під'їзді — 22-річна харків'янка вже пів року живе у страху. Невідомий переслідувач із кожним днем залякує усе дужче, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Він викопав з могили мертву кішку дівчини, а друзям та знайомим розсилає її інтимні фото.

"Ти часто виходиш в магазини вдень і ввечері. Ми йдемо відкопувати твою кішку. Я можу зробити так, що вона до тебе повернеться. Хочеш її побачити завтра?" – такі повідомлення отримує Софія на свій телефон.

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Це почалося у лютому. Спочатку людина, що назвалась Люцифером, у особистих повідомленнях ображала Софію та усю її родину. Потім — надсилала інтимні фото. Що далі — то гірше.

У під'їзді та біля будинку Софії розривалися вибухові пакети. А на стінах з'явилися знаки з окультних ритуалів. Спокій втратили усі рідні харків'янки. За їхніми адресами невідомий то замовляв доставку м'яса, то ліки від гонореї.

"Відкрив мені 83 кредити. Відкривав, намагався відкрити. Викликав мене таксі. Вночі. Це все було вночі. О третій годині ночі", – розповідає бабуся Софії Ельвіра Роляк.

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Софія підозрює — усе це коїть її колишній хлопець Олександр. Вони зустрічалися півтора року, він дуже болісно відреагував на розрив. Благав про другий шанс, шантажував, мовляв, смертельно хворий. А коли почув остаточне "ні" – почалися переслідування.

"А про кішку знав тільки він. Він мені скидає фотографії – цей же Люцифер – мої, інтимні фотки, які я йому кидала колись", – пояснює Софія.

Дівчина заявляла до поліції, але там пояснювали: залякування – це не підстави для відкриття провадження. Зрештою Софія позвалася до суду і домоглася, щоб справу порушили. Колишнього бойфренда Олександра вже допитали, утім, офіційно підозрюваних і досі немає.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "втручання у приватне життя людини". Санкція передбачає до трьох років обмеження волі. Жодних фактів, які вказували б на те, що саме він це робить, слідство поки не має. Як він стверджує, цього він не робить", – коментує речниця управління Нацполіції Харківської області Евеліна Черепахіна.

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Сам Олександр — інтерн-травматолог, наразі працює у лікарні. Запевняє, із розривом стосунків він припинив із Софією спілкуватись і ні в чому не винен.

"Мені виправдовуватися немає в чому. Те, що на мене підозри падає, це я знаю. Але я вам ще раз кажу, якщо я цього не робив, мені виправдовуватися ні в чому", – запевняє журналістів Олександр.

Як захиститися від переслідувачів

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У родині Софії сподіваються, що переслідувач – ким би він не був – схаменеться та дасть їм спокій. Але камери відеоспостереження вже встановлюють скрізь: на будинку, у під'їзді, біля дверей квартири. Юристи у таких випадках радять самим фіксувати злочини. Жертв переслідувань українське законодавство майже не захищає. Хіба вибухові пакети тягнуть на статтю "хуліганство".