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Миттєва карма. У Харківській області автовикрадач застряг у багнюці

9 червня 2021 13:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Втекти від правоохоронців зловмиснику не вдалося, його оперативно розшукали по "гарячих слідах" – що загрожує підозрюваному

У Куп'янську Харківської області 18-річний нетверезий хлопець вночі викрав автомобіль і спробував виїхати з міста, проте застряг на розмитій ґрунтовці.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, підозрюваний кинув вкрадену машину посеред дороги, але на цьому не зупинився і зламав дверцята вже іншого автомобіля, викравши акумулятор.

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Правоохоронці затримали зловмисника вже під ранок. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

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Раніше ми повідомляли, що у Харківській області чоловік намагався викрасти 12 авто. 34-річного місцевого жителя застали зненацька перехожі та передали інформацію поліцейським.

Також нагадаємо, у Львові автовикрадач ховався від копів у заметі. Проте сховатися від поліцейських у нього так і не вийшло.

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