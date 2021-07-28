Могла вести бізнес у Криму. У Харкові вимагають відставки голови ОДА – фото і відео акції

Після публікації розслідування про можливий бізнес Айни Тимчук у Криму місцеві жителі вимагають, щоб вона залишила посаду

У Харкові Айну Тимчук вимагають відправити у відставку. Колаж "Сьогодні"

У Харкові проходить акція протесту – місцеві жителі вимагають відставки голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Люди зібралися під будівлею ОДА, всього близько 200 учасників.

Люди прийшли з прапорами і плакатами. Фото: "Суспільне"

Однак протестувальники поділилися на два табори – одні вимагають відставки Тимчук, інші виступають за чесні перевезення і проти корупції у ХОДА.

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На думку харків'ян, Тимчук "здійснює вчинки, несумісні з діями держслужбовця". Йдеться про скандал з нерухомістю в окупованому Росією Криму.

На плакатах написали "Стоп корупція", "Змусимо влади діяти". Фото: "Суспільне"

Місцеві ЗМІ опублікували розслідування про те, що глава ОДА могла вести бізнес в окупованому Криму. Крім відставки, учасники акції вимагають, щоб поліція почала розслідування на основі цих матеріалів.

Люди хочуть, щоб копи почали розслідування проти голови ХОДА. Фото: Труха Харків

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.