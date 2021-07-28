Могла вести бізнес у Криму. У Харкові вимагають відставки голови ОДА – фото і відео акції

У Харкові Айну Тимчук вимагають відправити у відставку. Колаж "Сьогодні"
У Харкові проходить акція протесту – місцеві жителі вимагають відставки голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук.
Про це повідомляє "Суспільне".
Люди зібралися під будівлею ОДА, всього близько 200 учасників.
Однак протестувальники поділилися на два табори – одні вимагають відставки Тимчук, інші виступають за чесні перевезення і проти корупції у ХОДА.
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На думку харків'ян, Тимчук "здійснює вчинки, несумісні з діями держслужбовця". Йдеться про скандал з нерухомістю в окупованому Росією Криму.
Місцеві ЗМІ опублікували розслідування про те, що глава ОДА могла вести бізнес в окупованому Криму. Крім відставки, учасники акції вимагають, щоб поліція почала розслідування на основі цих матеріалів.
Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.