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"Моментально затихла і все". Під Харковом 18-річна мати задушила новонароджену доньку

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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30 січня, 07:48
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Дівчина не стояла на медичному обліку. 25 січня вона вбила дитину, а чоловікові сказала, що віддала дитину соціальним службам
На Харківщині мати вбила дитину. Фото: колаж "Сьогодні"
На Харківщині мати вбила дитину. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Безруки Харківської області 18-річна дівчина народила доньку вдома та за кілька днів задушила її. У горі-матері також є ще одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Деталі жахливої трагедії

Як розповіли правоохоронці, тіло дівчинки знайшла свекруха дівчини та повідомила в поліцію. Як з'ясувалося, 23 січня 18-річна мати самостійно народила доньку вдома, а пологи приймав її 25-річний чоловік.

При цьому дівчина не стояла на медичному обліку. Вже 25 січня вона вбила немовля, а чоловікові сказала, що віддала доньку соціальним службам.

"Вона миттєво затихла і все"

Помічник начальника Нацполіції Харківської області В'ячеслав Марков на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, на якому дівчина дає свідчення поліцейським.

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"Я закрила їй рота та носа. Вона не плакала. Вона вмить затихла і все", – сказала дівчина.

Що загрожує?

29 січня дівчині повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – від 10 до 15 років ув'язнення.

У Харкові мати вбила малюка та стрибнула у вікно

У Харкові 36-річна жінка задушила свого сина та вистрибнула з вікна. Сусіди кажуть, що то була зразкова сім'я.

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Мешканка будинку на Академіка Павлова розповіла журналістам, що поліція та медики приїхали на місце події близько четвертої години. Мати дитини вистрибнула з вікна четвертого поверху і сама зателефонувала до поліції.

"Зразкові батьки, пара зразкова. Вона народила пізно і хотіли цю дитину. Це немислимо! – сказала сусідка з квартири поверхом нижче.

Хлопчик ходив до дитсадка, мати дитини має невиліковну хворобу, сказала "Суспільному" заступниця харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу. Можливо, із цим щось пов'язано. Вона жива, у реанімації, стан тяжкий. Поки що немає іншої інформації, крім того, що дитину задушили", – Сказала Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, жодних скарг на сім'ю не надходило.

Також відомо, що у квартирі перебував батько жінки 1955 року народження. Він спав і нічого не чув. Чоловік дізнався про ситуацію, коли у квартиру хотіли потрапити поліцейські.

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