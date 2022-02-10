Монастирський звільнив голову харківської поліції через ДТП із кортежем Ярославського

Відповідне рішення було ухвалено у четвер, 10 лютого

Монастирський звільнив главу поліції Харківської області Станіслава Перлина/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна за спробу сфальшувати обставини ДТП із кортежем Ярославського.

Про це міністр повідомив у Facebook.

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Рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна було ухвалено у четвер, 10 лютого.

"Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського. Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці й заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП", — повідомив Денис Монастирський.

За словами глави МВС, через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування.

Що відомо про ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збив на смерть чоловіка і покинув місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12:00 вже допитували правоохоронці.

Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. Водночас його й не спростували.

"У зведеннях у нас немає інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

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Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", яка сталася на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через кілька днів після аварії.

Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

На питання, чи належать автомобілям його кортежу номери 0018, повідомив, що "не стежить за своїми номерами".