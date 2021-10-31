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Шахрайські "обряди" у Харкові: як у пенсіонерів виманюють гроші (відео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 жовтня, 05:54
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Жінка поверталася додому з магазину, коли до неї підійшла шахрайка
Наразі слідчі намагаються розшукати шахрайку. Колаж "Сьогодні".
Наразі слідчі намагаються розшукати шахрайку. Колаж "Сьогодні".

У Харкові шахрайка виманює гроші у пенсіонерок У мережі поширюються відео зі зловмисницею, і уявіть, досі поліція не може її зловити. – йдеться у сюжеті "Сьогодні!

Подробиці інциденту

"Зроблено на смерть, треба це і це. І земля під поріг насипана, жити залишилося пару днів, лікувати треба через маму. Ну ось мама каже, я не знаю, чому я підкорялася, – розповідає дочка Тетяна обдуреної жінки.

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Тетяна розповідає, що мама поверталася додому із магазину, коли її застала шахрайка. Звернулася до неї на ім'я, знала як звуть родичів і сказала, що раніше жила поряд. І готова безкоштовно допомогти розвіяти чорну магію. Але щоб обряд був дієвим – робити його треба на грошах. Виходить, дістали всі гроші, склали, побризкала руками, сама взяла рушник і поклала. І ось в якийсь із цих моментів пішла хусточка. Рушник залишився, а хустинка з грошима пішла.

"Можливо залишило якісь свої сліди ідентифікації, тоді це дає нам зазвичай набагато більше шансів і коли цих осіб затримують на місці злочину. – Тобто – краще, якщо люди її побачать знову, одразу дзвонитимуть у поліцію? – Так, обов'язково", – розповів заступник начальника слідчого відділення Владислав Колесник.

Наразі слідчі намагаються розшукати шахрайку та встановлюють усіх постраждалих. Психолог Ірина Головньова каже, улюблена хитрість аферистів – змусити жертву повірити, що вона не має
часу на роздуми. І від таких треба одразу тікати.

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Часто шахраї обирають жертв серед людей похилого віку. І рідні можуть допомогти їм – наперед. Наприклад, обговорити, що якщо онук потрапить до лікарні, то гроші бабусі, напевно. не проситиме. Або якщо рідні вірять у магію, злякати, що так звані ворожки, навпаки, можуть нашкодити. Тетяна сподівається, що "аферистку із змовами" дізнаються та затримають.

Раніше "Сегодня" писали, як на українку "повісили" одразу кілька кредитів , а також розповідали, як себе від цього захистити .

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Нагадаємо, що на сайті купівлі-продажу OLX шахраї почали по-новому дурити українців. красти їхні гроші. З новою схемою аферисти можуть обдурити як покупця, а й продавця.

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