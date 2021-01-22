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На Харківщині на хабарі погорів підполковник поліції (фото)

22 січня, 18:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Офіцер поліції вимагав у потерпілого 40 тисяч гривень

Начальника територіального відділу поліції Харківської області співробітники Державного бюро розслідувань спіймали на хабарі.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ідполковник поліції вимагав у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою та продажем деревини, 40 тис грн неправомірної вигоди за непершкоджання його підприємницькій діяльності та допомогу в проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця", – йдеться в повідомленні.

9 січня цього року на вимогу поліцейського, в його службовому кабінеті, потерпілий передав першу частину хабара в сумі 20 тис. гривень.

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21 січня працівники ДБР затримали хабарника в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ним другої частини певних грошових коштів в сумі 20 000 гривень.

На цей момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання стосовно нього запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Раніше правоохоронці викрили масштабну незаконну схему виділення в приватну власність державних земель.

Нагадаємо, в Херсонській області на хабарі попався податківець.

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