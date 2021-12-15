На ринку у Харкові сталася стрілянина: що з постраждалими (фото, відео)

Очевидці у соцмережах пишуть, що між двома чоловіками сталася конфліктна ситуація

Один чоловік дістав пістолет і вистрілив у іншого / Фото: Колаж: Сьогодні

На Центральному ринку у Харкові 15 грудня сталася стрілянина. Двоє чоловіків постраждали.

Про це пише "KHARKIV Today".

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Що кажуть очевидці

Між чоловіками виник конфлікт. В результаті один дістав пістолет і вистрілив у іншого. Перехожі затримали поліції, який стріляв до приїзду.

"Щойно на ринку двоє зчепилися в сварці. Якоїсь миті один дістав пістолет і почав шмаляти у натовпі. Другий учасник конфлікту поранений. Натовп затримав стрільця до приїзду копів" , – розповіли очевидці.

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Що з постраждалими

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє, що постріл був із травматичної зброї. Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували.

"Травматична зброя. Всі, на щастя, цілі, здорові. Один залишився на місці, другий поїхав до лікарні. У одного дотично гомілки травматична куля пройшла, йому нічого не треба, забій гомілки. У другого потрапила у нагрудний мобільний телефон. Другий — забій обличчя та грудної клітки", – сказав Забашта.

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На столичному звалищі сталася стрілянина

У Києві сталася стрілянина на території полігону будівельних та великогабаритних відходів №6 на вулиці Пирогівський шлях. Чоловік хотів проникнути на смітник.

Порушника помітили охоронці, які спробували завадити йому. Проте зловмисник вирішив потрапити на полігон через огорожу. Коли працівники полігону почали заважати чоловікові, він вирішив від них відстрілюватись із револьвера Флобера.

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