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У мерії Харкова сталася бійка – депутат назвав Майдан держпереворотом

24 лютого, 11:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Перед тим депутат Лесик відмовився виступати на українській

У Харкові депутат міської ради Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою і заявив, що в Україні стався збройний державний переворот.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ганна Бровко, Лесик на початку сесії скористався правом виступу, вийшов до трибуни і почав промову російською мовою.

Деякі депутати і представники громадських організацій, які були в залі, висловили обурення та почали вимагати, щоб депутат, згідно з законодавством, виступав українською мовою.

Лесик відмовився. Із залу було чутно крики невдоволення.

Під час виступу Лесик заявив, що "в країні кілька років тому стався збройний державний переворот".

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Після цього до трибуни підійшли депутати і активісти. Вони вимагали зупинити виступ Лесика, сталася бійка.

Після цього виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов позбавив Лесика слова і запропонував йому зайняти своє місце.

Нагадаємо, 9 грудня у Харкові пікетували міськраду, де відбувалася сесія з новообраними депутатами.

Крім того, раніше у Харківській області на сесії міськради побилися депутати.

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